Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control: de Advanced 2-kops schuimlans scoort met een body van Ecobrass voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.
De Advanced 2 cup schuimlans is speciaal ontworpen voor onze hogedrukreinigers zonder Servo Control, die een wascapaciteit hebben van 700 tot 800 l/u. De robuuste behuizing van hoogwaardig Ecobrass maakt ook het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen mogelijk, die zonder problemen in 3 stappen nauwkeurig kunnen worden gedoseerd. Een geïntegreerd scherm voorkomt effectief dat de wasmiddeldosering per ongeluk wordt aangepast, terwijl de sproeihoek flexibel kan worden aangepast. Bovendien biedt de schuimlans een ergonomische, bijzonder stabiele wasmiddelcontainer met een grote vulopening en een extra grip op de nek.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 800
|Mondstukgrootte ( )
|45
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
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Reserveonderdelen Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
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