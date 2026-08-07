Schuimbeker-lans Basic 2, 700 l/u - 800 l/u
Nieuw ontwikkelde, zeer robuuste schuimlans met tank Basic 2 speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700–800 l/u. Voor zeer goede schuimkwaliteit bij half verbruik van reinigingsmiddel.
De hoogwaardige afwerking en het gebruik van robuuste onderdelen, zoals een messing body, staan garant voor een lange levensduur van de nieuw ontwikkelde schuimlans met tank Basic 2. De schuimlans is ontworpen voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700 tot 800 liter per uur die geen Servo Control-functie hebben. Maakt indruk met de uitstekende schuimkwaliteit. En bij gebruik van de VehiclePro schuimreiniger RM 838 daalt het verbruik van reinigingsmiddel met circa 50 procent. Via een geïntegreerde kap kan zeer nauwkeurig in 3 niveaus worden gedoseerd. Bovendien voorkomt de kap dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. Daarnaast kan de stabiele, robuuste en ergonomische reinigingsmiddeltank dankzij de grote opening zeer eenvoudig worden gevuld en snel gewisseld.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 800
|Mondstukgrootte ( )
|45
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
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Reserveonderdelen Schuimbeker-lans Basic 2, 700 l/u - 800 l/u
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