Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.
Eenvoudige bediening, zeer goede schuimkwaliteit en dankzij een basislichaam van Ecobrass zeer goed bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen: onze robuuste en zeer hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans voor hogedrukreinigers van Kärcher met servobesturingsfunctie en 900 tot 2500 liter spoelcapaciteit per uur. De schuimlans heeft een ergonomische, bijzonder stabiele wasmiddelcontainer met een grote vulopening en een extra grip op de nek. Dankzij de nauwkeurige, 3-traps doseermogelijkheid via een geïntegreerd paneel is een onbedoelde aanpassing van de wasmiddeldosering praktisch onmogelijk. Afhankelijk van de toepassing kan de spuithoek flexibel worden aangepast.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 2500
|Mondstukgrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
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Reserveonderdelen Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.