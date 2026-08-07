De doekenset EasyFix voor het vloermondstuk EasyFix bestaat uit 15 innovatieve wegwerpdoeken van hoogwaardig materiaal met groot absorptievermogen. Altijd een frisse doek bij de hand om alles schoon te vegen - voor nog eenvoudiger en hygiënischer reinigen op alle harde oppervlakken. Zelfs hoeken en plinten worden moeiteloos schoon. Met het klittenbandsysteem zet u de wegwerpdoek snel en gemakkelijk vast op het vloermondstuk EasyFix voor de stoomreiniger. U hoeft het vloermondstuk EasyFix alleen maar op de gele klittenband te drukken en de doek zit vast. Na het schoonmaken voert u de doek gewoon af met het huisvuil. U bent dus geen tijd meer kwijt aan het wassen van vieze doeken.