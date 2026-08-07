SC wegwerpdoeken EasyFix
15 wegwerpdoeken voor het vloermondstuk EasyFix, voor het snel en hygiënisch reinigen van harde oppervlakken. Met de gele klittenbandstrips kunnen de doeken eenvoudig worden bevestigd.
De doekenset EasyFix voor het vloermondstuk EasyFix bestaat uit 15 innovatieve wegwerpdoeken van hoogwaardig materiaal met groot absorptievermogen. Altijd een frisse doek bij de hand om alles schoon te vegen - voor nog eenvoudiger en hygiënischer reinigen op alle harde oppervlakken. Zelfs hoeken en plinten worden moeiteloos schoon. Met het klittenbandsysteem zet u de wegwerpdoek snel en gemakkelijk vast op het vloermondstuk EasyFix voor de stoomreiniger. U hoeft het vloermondstuk EasyFix alleen maar op de gele klittenband te drukken en de doek zit vast. Na het schoonmaken voert u de doek gewoon af met het huisvuil. U bent dus geen tijd meer kwijt aan het wassen van vieze doeken.
Kenmerken en voordelen
Altijd een schone doek bij de hand
- Voor een glanzend reinigingsresultaat.
Eenvoudig en hygiënisch zonder te wassen
- Dankzij de wegwerpdoek is het moeizame en tijdrovende wassen van vuile doeken niet langer nodig.
Handige klittenbandbevestiging
- Met de gele klittenbandstrips kunnen doeken snel en eenvoudig bevestigd worden.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Wegwerpdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoogwaardig en extra absorberend materiaal.
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|340 x 118 x 3
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels