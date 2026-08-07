De EasyFix microvezel vloerdoekenset bestaat uit twee slijtvaste vloerdoeken met groot absorptievermogen voor het vloermondstuk EasyFix die zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel. Voor perfect en hygiënisch schone harde vloeren, zelfs hoeken en randen worden moeiteloos schoon. Met het klittenbandsysteem kan de microvezel vloerdoek snel en gemakkelijk worden bevestigd aan het vloermondstuk van de stoomreiniger: u hoeft alleen maar de vloerreinigingsdoek op het vloermondstuk EasyFix te drukken. En na het reinigen haalt u de microvezel vloerdoek los van het vloermondstuk EasyFix zonder in contact te komen met het vuil. U zet gewoon uw voet op de lus aan de doek en trekt het vloermondstuk omhoog.