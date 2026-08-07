Turbo stoomborstel
Voor alle reinigingsopgaven, waarbij normaal gesproken geschrobd moet worden. Moeiteloos reinigen in de helft van de tijd
Turbo stoomborstel voor een moeiteloze reiniging in de helft van de tijd. Krachtige reinigingsactie maakt schrobben overbodig. De borstel trilt ter ondersteuning van de reinigingsactie van stoom voor een eenvoudige vuilverwijdering. De Kärcher turbo stoomborstel reinigt op plinten, in hoeken en kanten in de helft van de tijd.
Kenmerken en voordelen
Roterende borstel
- Verhoogt de reinigingskracht van de stoom - 50% snellere reiniging
- Reinigen zonder moeite en zonder schrobben - zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen zoals spleten en hoeken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 125 x 45
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Hardnekkig vuil
- Vuilnisbakken
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Gootstenen
- Kranen
- Werkoppervlakken in de keuken
Reserveonderdelen Turbo stoomborstel
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.