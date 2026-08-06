Aggregaat PGG 6/1
Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen.
Aangedreven door een krachtige en betrouwbare viertakt-benzinemotor (EU STAGE V), garandeert onze synchrone generator PGG 6/1 met een vermogen van 5 kW een onafhankelijke stroomvoorziening op bouwplaatsen, in de landbouw of bij gemeentelijke werkzaamheden. De grote tank van 25 liter maakt lange werktijden tot 10 uur mogelijk (tot 6,5 uur op vol vermogen), terwijl een robuust stalen frame, lekvrije wielen en een inklapbare duwbeugel zorgen voor maximale mobiliteit, zelfs onder zware werkomstandigheden. Dankzij 2 geaarde contactdozen en 1 CEE-stopcontact (230 V 1~) met automatische spanningsregelaar (AVR) heeft het apparaat voldoende aansluitmogelijkheden voor het gebruik van de meest uiteenlopende apparaten. De uitgekiende veiligheidstechniek met overbelastings- en olietekortbeveiliging beschermt het gebruiksvriendelijke apparaat tegen beschadigingen.
Kenmerken en voordelen
Extraordinary ease of useLekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit. Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.
Ultieme betrouwbaarheid en veiligheidMet automatische spanningsregelaar (AVR) die een grotendeels constante spanning levert.
Very powerfulSynchrone generator levert betrouwbaar 230 V met 5,5 kW continu vermogen. Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 6,5 uur per tankvulling.
Bediening van Kärcher hogedrukreinigers
- Voor gebruik van hogedrukreinigers in gebieden zonder externe voeding.
- Geschikt voor geselecteerde enkelfasige hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Nominaal vermogen (kW)
|5
|Vermogen (kW)
|5,5
|Type aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|390
|Motorvermogen 80 kW (kW/per uur)
|8,5 / 11,6
|Brandstofverbruik (l/u)
|3,8
|Tankinhoud (l)
|25
|Looptijd bij 50% output (u)
|10
|Looptijd bij 100% output (u)
|6,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|92,4
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|84,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Verpakkingsinhoud
- Bedrijfsstatusweergave
- DC-uitgang (12 V)
- Beschermingsklasse IP 23
- Lage olie- en overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter
- 2 stopcontacten 1-fase type F (Schuko)
- Stopcontact 1-fase CEE (32A)
- Automatische spanningsregeling (AVR)
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Onafhankelijke stroombron voor gemeenten, b.v. voor stofzuigers
- Onafhankelijke stroombron in constructie, b.v. voor haakse slijpers
- Onafhankelijke stroombron in de landbouw, b.v. hogedrukreinigers
Reserveonderdelen PGG 6/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.