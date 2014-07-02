Lanca kątowa

Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.

Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów. Przeznaczona do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klas K2 - K7.

Cechy i zalety
Długa lanca kątowa (ok. 1 m)
  • Łatwe czyszczenie w trudno dostępnych miejscach, np. rynny lub pod pojazdami.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Wysokie ciśnienie — płaski strumień
  • Czyści równomiernie i usuwa oporny brud
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 930 x 43 x 116

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Podwozie
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Kosze na śmieci
  • Czyszczenie zbiorników na deszczówkę.
  • Mycie nadkoli samochodowych
  • Czyszczenie beczek.
  • Schody
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.