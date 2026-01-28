Wąż Performance Premium 1/2" 50m

Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.

Wąż Performance Premium wykonany jest z innowacyjnego, tkanego materiału z technologią zapobiegającą skręcaniu się. Wąż oferuje również maksymalną wytrzymałość, elastyczność i odporność na załamywanie się. Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna warstwa anty-UV chroni materiał, a nieprzezroczysta warstwa środkowa zapobiega gromadzeniu się glonów wewnątrz węża. Dzięki temu posiada on 18-letnią gwarancję. Wąż Performance Premium o długości 50 metrów nie zawiera ftalanów (< 0,1%), kadmu, baru i ołowiu. Ciśnienie rozrywające = 45 barów. Odporność na temperaturę od -20 do +60 °C.

Cechy i zalety
Niezwykle elastyczny i odporny na pękanie i skręcanie
  • Elastyczny i odporny na zaginanie.
50 metrów
  • Do nawadniania średnich i dużych powierzchni i ogrodów.
Mocne ścianki węża są w stanie wytrzymać ciśnienie nawet do 45 barów.
  • Duża wytrzymałość
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
  • Łatwy w użyciu.
Wysoka tolerancja na temperaturę od -20 do +65°C
  • Wąż wysokiej jakości.
Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
  • Długa gwarancja.
Nie zawiera ftalanów (<0,1 %), kadmu, baru ani ołowiu
  • Bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Powłoka anty-UV
  • Wytrzymały na warunki pogodwe
18 lat gwarancji
  • Najwyższa jakość i trwałość.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 50
Kolor szary
Waga (kg) 7
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 390 x 390 x 170
Wąż Performance Premium 1/2" 50m
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Do nawadniania dużych ogrodów.