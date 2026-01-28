Wąż Performance Premium 1/2" 50m
Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.
Wąż Performance Premium wykonany jest z innowacyjnego, tkanego materiału z technologią zapobiegającą skręcaniu się. Wąż oferuje również maksymalną wytrzymałość, elastyczność i odporność na załamywanie się. Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna warstwa anty-UV chroni materiał, a nieprzezroczysta warstwa środkowa zapobiega gromadzeniu się glonów wewnątrz węża. Dzięki temu posiada on 18-letnią gwarancję. Wąż Performance Premium o długości 50 metrów nie zawiera ftalanów (< 0,1%), kadmu, baru i ołowiu. Ciśnienie rozrywające = 45 barów. Odporność na temperaturę od -20 do +60 °C.
Cechy i zalety
Niezwykle elastyczny i odporny na pękanie i skręcanie
- Elastyczny i odporny na zaginanie.
50 metrów
- Do nawadniania średnich i dużych powierzchni i ogrodów.
Mocne ścianki węża są w stanie wytrzymać ciśnienie nawet do 45 barów.
- Duża wytrzymałość
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
- Łatwy w użyciu.
Wysoka tolerancja na temperaturę od -20 do +65°C
- Wąż wysokiej jakości.
Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
- Długa gwarancja.
Nie zawiera ftalanów (<0,1 %), kadmu, baru ani ołowiu
- Bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Powłoka anty-UV
- Wytrzymały na warunki pogodwe
18 lat gwarancji
- Najwyższa jakość i trwałość.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″
|Długość węża (m)
|50
|Kolor
|szary
|Waga (kg)
|7
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|390 x 390 x 170
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Do nawadniania dużych ogrodów.