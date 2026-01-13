Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m

Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.

Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Trwały, odporny na działanie ciśnienia. 3 powłoki. Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża. Ciśnienie rozrywające 24 bar. Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do 65 °C. 12-letnia gwarancja.

Cechy i zalety
12 lat gwarancji
  • Gwarantowana wytrzymałość
3 warstwy
  • Odporny na zaginanie i skręcanie
Ciśnienie rozrywające 24 bar
  • Duża wytrzymałość
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
  • Łatwy w użyciu.
Odporność na temperatury od 0 do +40°C
  • Duża wytrzymałość
Nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
  • Duża wytrzymałość.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy bez ftalanów (< 0,1%)
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Zewnętrzna powłoka odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Duża wytrzymałość
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 50
Kolor żółty
Waga (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 380 x 155
