Wąż PrimoFlex® 5/8" 25 m

Wąż ogrodowy 25 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.

Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Trwały, odporny na działanie ciśnienia. 3 powłoki. Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża. Ciśnienie rozrywające 24 bar. Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do 65 °C. 12-letnia gwarancja.

Cechy i zalety
12 lat gwarancji
  • Gwarantowana wytrzymałość
3 warstwy
  • Odporny na zaginanie i skręcanie
Ciśnienie rozrywające 24 bar
  • Duża wytrzymałość
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
  • Łatwy w użyciu.
Odporność na temperatury od 0 do +40°C
  • Duża wytrzymałość
Nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
  • Duża wytrzymałość.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy bez ftalanów (< 0,1%)
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Zewnętrzna powłoka odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Duża wytrzymałość
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 5/8″
Długość węża (m) 25
Kolor żółty
Waga (kg) 3,7
Waga z opakowaniem (kg) 3,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 370 x 370 x 85
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.