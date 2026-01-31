Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q
Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapida este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.
Mai lung, mai comod și mai ergonomic: 13 cm în plus fac diferența pentru noul pistol de pulverizare G 180 Q, ceea ce face curățarea cu presiune înaltă să fie mai comodă ca niciodată. Este, de asemenea, un pistol de pulverizare ideal pentru a fi utilizat ca alternativă cu toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher K 2 până la K 7, care au un adaptor Quick Connect și nu au funcția Full Control.
Caracteristici si beneficii
Conectare rapidă
- Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Conexiune lance
- Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher
Protecție impotriva accesului copiilor
- Sistemul de declansare al pistolului este blocat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|551 x 43 x 188