Mai lung, mai comod și mai ergonomic: 13 cm în plus fac diferența pentru noul pistol de pulverizare G 180 Q, ceea ce face curățarea cu presiune înaltă să fie mai comodă ca niciodată. Este, de asemenea, un pistol de pulverizare ideal pentru a fi utilizat ca alternativă cu toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher K 2 până la K 7, care au un adaptor Quick Connect și nu au funcția Full Control.