Yumuşak fırça, 248 mm’lik çalışma genişliğiyle, seralar, arabalar, tekneler, karavanlar ve makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için idealdir. Üstün temizlik gücünün yanı sıra, yumuşak fırça kılları, yüzeylere hassas işlem uygular. Dış koruyucu halka, yüzeyleri çizilmelere karşı korur. Sprey tabancasının emniyetli bağlantısı için somun içerir; kauçuk ped, böcekler gibi inatçı kirleri temizler ve kullanım kolaylığı için ergonomik tutamak bulunur. Özetle: Ev ve bahçe civarındaki büyük alanların temizlenmesi için ideal çözümdür. Yumuşak fırça, tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.