Yıkama Fırçası
Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm’lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.
Yumuşak fırça, 248 mm’lik çalışma genişliğiyle, seralar, arabalar, tekneler, karavanlar ve makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için idealdir. Üstün temizlik gücünün yanı sıra, yumuşak fırça kılları, yüzeylere hassas işlem uygular. Dış koruyucu halka, yüzeyleri çizilmelere karşı korur. Sprey tabancasının emniyetli bağlantısı için somun içerir; kauçuk ped, böcekler gibi inatçı kirleri temizler ve kullanım kolaylığı için ergonomik tutamak bulunur. Özetle: Ev ve bahçe civarındaki büyük alanların temizlenmesi için ideal çözümdür. Yumuşak fırça, tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Araçlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Karavanlar
- Seralar
- Perde/panjur
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bahçe oyuncakları