Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Flexible haute pression (DN 6) de 10 m de long équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté jusqu'à 250 bar et équipé d'ANTI!Twist.
Autres données de référence : DN 6/155 °C/250 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 6
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|250
|Longueur (m)
|10
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|1,9
Appareils compatibles
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- HD 6/15 CX Plus
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- HD 6/15-4 M ST Classic
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- HDS 5/11 U
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- HDS 5/15 U
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- HDS 8/18-4 C
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- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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