Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression (DN 6) de 10 m de long équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté jusqu'à 250 bar et équipé d'ANTI!Twist.

Autres données de référence : DN 6/155 °C/250 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 6
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 250
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 1,9
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock