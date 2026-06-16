Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m lange hogedrukslang (DN 6) uitgerust met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar en met ANTI!Twist.

10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,9
Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock