Katoenen Tuft pocket-systeem mop, 50 cm
Katoenen vloermop geweven met geknoopt tuftsysteem, intern lusvormig uiteinde en extern gesneden uiteinde, polyester steun met zakken.
Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elk oppervlak en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|50
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|70% katoen / 30% PET
|Textiel materiaal
|Katoenmix
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|500 / 160
|Afmetingen, verpakt (mm)
|500 x 160 x 15
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