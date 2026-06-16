Katoenen Tuft pocket-systeem mop, 50 cm

Katoenen vloermop geweven met geknoopt tuftsysteem, intern lusvormig uiteinde en extern gesneden uiteinde, polyester steun met zakken.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elk oppervlak en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 50
Textiel fixatie Tassen
Materiaal 70% katoen / 30% PET
Textiel materiaal Katoenmix
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 500 / 160
Afmetingen, verpakt (mm) 500 x 160 x 15
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen