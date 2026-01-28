Milieuvriendelijk en tegelijkertijd bijzonder economisch en krachtig: de SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform van Kärcher, met een aangenaam frisse citrusgeur. Het hoge concentraat voor handmatige reiniging van oppervlakken en vloeren (damp reinigen met spray-/schuimmethode, nat dweilen met de emmer methode of voorimpregnatie) onderscheidt zich door maximale reinigingsprestaties op keramische, roestvrijstalen, verchroomde, glazen en plastic oppervlakken in sanitaire ruimtes. Dankzij de innovatieve zuurcombinatie van citroenzuur en methaanzuur verwijdert het reinigingsmiddel kalkresten, kalkzeep, urineschaal en zelfs lichte vervuiling door zeepresten en organisch materiaal moeiteloos, snel en zachtjes. Gecertificeerd volgens de criteria van het EU Ecolabel en bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel, combineert SanitPro CA 20 C eco!perform milieuvriendelijke duurzaamheid met maximale reinigingskracht.