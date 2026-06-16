Ultrasafe vlakmop, pocker-systeem, blauw, 40 cm
Vlakmop van microvezel en polypropyleen met polyester steun voor antislipoppervlakken R10/11.
Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het wassen van antislip of poreuze oppervlakken, geschikt om vastzittend vuil te verwijderen.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 15
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging