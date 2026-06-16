Aansluitadapter voor pompen (axiaal/radiaal), G 1

Met de aansluitadapter kan een pomp met binnendraad snel en veilig worden aangesloten op een wateraansluiting met binnendraad - aan zowel de zuigzijde of de drukzijde. Ideaal voor G1 (33,3 mm) aansluitdraad naar G1 (33,3 mm) aansluitdraad. Aan de ene zijde heeft de adapter een standaard G1-draad met axiale afdichting (serienummer [2] op het product); aan de andere zijde heeft hij een standaard G1-draad met radiale afdichting (serienummer [1] op het product). Dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting zijn de BP-accessoires bijzonder gemakkelijk aan te sluiten met een zeer goede afdichting, voor een probleemloze werking van de pomp. Op deze manier kunnen accessoires van andere fabrikanten en oudere accessoires van Kärcher (serienummer [2]) worden aangesloten op pompen van Kärcher met radiale afdichting (serienummer [1]). Ook kunnen accessoires met radiale afdichting uit het PerfectConnect-assortiment van Kärcher (serienummer [1]) worden aangesloten op alle conventionele pompen met axiale afdichting (serienummer [2]).