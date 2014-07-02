Robuuste, premium terugslagklep (metaal/kunststof) voor waterslangen van 3/4" en 1". Geschikt voor de aansluiting op afgesneden lengtes van aanzuigslangen voor tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De terugslagklep voorkomt dat er water terugstroomt en vermindert de aanleertijd. Inclusief slangklem.