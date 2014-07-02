Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"
Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.
Robuuste, premium terugslagklep (metaal/kunststof) voor waterslangen van 3/4" en 1". Geschikt voor de aansluiting op afgesneden lengtes van aanzuigslangen voor tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De terugslagklep voorkomt dat er water terugstroomt en vermindert de aanleertijd. Inclusief slangklem.
Kenmerken en voordelen
Metalen/kuststof model
- Robuuste materialen voor een lange serviceduur
Terugslagklep
- De terugslagklep voorkomt dat het opgepompte water terugstroomt en maakt de tijd om het water opnieuw op te zuigen korter.
Voor aansluiting aan de zuigslang
- Voor een individuele opstelling van de zuigslangset
Kit
- Voor slangen van 3/4" en 1"
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|Geschikt voor 3/4" en 1" slangen
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|47 x 140 x 47
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …