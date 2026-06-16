Bocht, standaard
DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).
DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Geschikt voor gebruik met zuigslangen met een clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuigers die vanaf 2017 zijn geproduceerd. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Aansluiting aan de accessoire-kant
|Conus
|Aansluiting op de zuigslang¹⁾
|Clip 2.0
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|295 x 85 x 51