Bocht, standaard

DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Geschikt voor gebruik met zuigslangen met een clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuigers die vanaf 2017 zijn geproduceerd. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.