Full control: Dankzij de +/– knoppen op het G 180 Q Smart Control hogedrukpistool, kunnen het niveau van de druk en de dosering van het reinigingsmiddel gemakkelijk met één druk op de knop worden ingesteld. Om ervoor te zorgen dat bijzonder zware vervuiling geen enkel probleem vormt, kan er op het spuitpistool een extra boost modus geactiveerd worden om nóg meer kracht te bieden. Naast een instelling op het pistool, kunnen de instellingen ook heel eenvoudig en handig worden doorgestuurd naar het pistool via de Kärcher Home & Garden app. Op het LCD scherm van de G 180 Q Smart Control, hebt u op elk moment zicht op alle instellingen – wat het weer ook is. Het spuitpistool met Quick Connect adapter is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control reeks.