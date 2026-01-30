G 180 Q Smart Control spuitpistool
G 180 Q Smart Control hogedrukpistool voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control reeks: met LCD scherm en instelknoppen voor de druk en het reinigingsmiddel.
Full control: Dankzij de +/– knoppen op het G 180 Q Smart Control hogedrukpistool, kunnen het niveau van de druk en de dosering van het reinigingsmiddel gemakkelijk met één druk op de knop worden ingesteld. Om ervoor te zorgen dat bijzonder zware vervuiling geen enkel probleem vormt, kan er op het spuitpistool een extra boost modus geactiveerd worden om nóg meer kracht te bieden. Naast een instelling op het pistool, kunnen de instellingen ook heel eenvoudig en handig worden doorgestuurd naar het pistool via de Kärcher Home & Garden app. Op het LCD scherm van de G 180 Q Smart Control, hebt u op elk moment zicht op alle instellingen – wat het weer ook is. Het spuitpistool met Quick Connect adapter is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control reeks.
Kenmerken en voordelen
+/- knoppen op de handgreep
- Voor een comfortabele controle van de ingestelde druk en de concentratie van het detergent.
Weergave van het drukniveau op het LCD scherm
- Hou op elk moment uw instellingen in het oog.
Boost modus
- Bij een zware vervuiling, kan de boost modus geactiveerd worden op het spuitpistool.
Bediening via de Kärcher Home & Garden app
- De instelling van de druk kan via de app naar het spuitpistool worden doorgestuurd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|552 x 48 x 225