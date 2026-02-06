По-дълъг, по-удобен и по-ергономичен: 13 см повече правят всичко различно за новия пистолет G 180 Q с Quick Connect, което прави почистването под високо налягане по-удобно от всякога. Освен това е идеален алтернативен пистолет за пръскане, който се използва с водоструйки Kärcher K 2 до K 7, които имат адаптер Quick Connect без Full Control.