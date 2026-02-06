G 180 Q Quick Connect пистолет
Новият пистолет за пръскане G 180 Q с Quick Connect е с 13 см по-дълъг и сега е още по-удобен за използване и по-ергономичен при почистване с водоструйки Kärcher.
По-дълъг, по-удобен и по-ергономичен: 13 см повече правят всичко различно за новия пистолет G 180 Q с Quick Connect, което прави почистването под високо налягане по-удобно от всякога. Освен това е идеален алтернативен пистолет за пръскане, който се използва с водоструйки Kärcher K 2 до K 7, които имат адаптер Quick Connect без Full Control.
Характеристики и предимства
Система за бързо свързване Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Байонетно съединение
- Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Защита за деца
- Блокира се спусъкът на пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,438
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,508
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|551 x 43 x 188