Перфектна чистота в банята: С висококачествения комплект микрофибърни кърпи за баня. Двете кърпи от микрофибър за подовата дюза EasyFix осигуряват искрящо чисти подове в банята и използвайки системата с велкро могат бързо и лесно да се прикрепят към подовата дюза EasyFix и да се отстранят отново, без да се налага да влизате в контакт с мръсотията. Използвайки абразивния калъф от микрофибър за ръчния накрайник, можете без усилие да премахнете упоритите остатъци от варовик и сапун, а кърпата за полиране от микрофибър ще направи огледалата и другите гладки повърхности блестящи.