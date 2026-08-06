Комплект микрофибърни кърпи за баня

Висококачественият комплект микрофибърни кърпи за баня, съдържа две висококачествени микрофибърни кърпи за под, микрофибърен абразивен калъф за ръчен накрайник и микрофибърна кърпа за полиране.

Перфектна чистота в банята: С висококачествения комплект микрофибърни кърпи за баня. Двете кърпи от микрофибър за подовата дюза EasyFix осигуряват искрящо чисти подове в банята и използвайки системата с велкро могат бързо и лесно да се прикрепят към подовата дюза EasyFix и да се отстранят отново, без да се налага да влизате в контакт с мръсотията. Използвайки абразивния калъф от микрофибър за ръчния накрайник, можете без усилие да премахнете упоритите остатъци от варовик и сапун, а кърпата за полиране от микрофибър ще направи огледалата и другите гладки повърхности блестящи.

Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Абразивен калъф от микрофибър за ръчния накрайник с абразивен и мек микрофибър
  • Оптимално отстраняване на остатъци от варовик и сапун благодарение на абразивни влакна.
  • Оптимално събиране на мръсотия благодарение на мекия микрофибър.
Удобна система с велкро
  • Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
  • Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
  • Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Висококачествена микрофибърна кърпа за полиране
  • Полиране без ивици.
  • Отлично абсорбиране на вода.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав Кърпа за полиране: 70 % Полиестер, 30 % Полиамид
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,14
Тегло с опаковката (кг) 0,195
Размери (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Душ кабина / вана
  • Умивалници
  • Смесители
  • Огледала