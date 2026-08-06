Комплект микрофибърни кърпи за баня
Висококачественият комплект микрофибърни кърпи за баня, съдържа две висококачествени микрофибърни кърпи за под, микрофибърен абразивен калъф за ръчен накрайник и микрофибърна кърпа за полиране.
Перфектна чистота в банята: С висококачествения комплект микрофибърни кърпи за баня. Двете кърпи от микрофибър за подовата дюза EasyFix осигуряват искрящо чисти подове в банята и използвайки системата с велкро могат бързо и лесно да се прикрепят към подовата дюза EasyFix и да се отстранят отново, без да се налага да влизате в контакт с мръсотията. Използвайки абразивния калъф от микрофибър за ръчния накрайник, можете без усилие да премахнете упоритите остатъци от варовик и сапун, а кърпата за полиране от микрофибър ще направи огледалата и другите гладки повърхности блестящи.
Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Абразивен калъф от микрофибър за ръчния накрайник с абразивен и мек микрофибър
- Оптимално отстраняване на остатъци от варовик и сапун благодарение на абразивни влакна.
- Оптимално събиране на мръсотия благодарение на мекия микрофибър.
Удобна система с велкро
- Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Висококачествена микрофибърна кърпа за полиране
- Полиране без ивици.
- Отлично абсорбиране на вода.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|Кърпа за полиране: 70 % Полиестер, 30 % Полиамид
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,14
|Тегло с опаковката (кг)
|0,195
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
- Твърди подове
- Душ кабина / вана
- Умивалници
- Смесители
- Огледала