Комплект микрофибърни кърпи EasyFix включва две абсорбиращи, износоустойчиви кърпи за под, изработени от висококачествен микрофибър. За отлично хигиенично почистване на твърди подове - дори ъглите и ръбовете се почистват без усилия. Благодарение на системата с велкро, микрофибърната кърпа може бързо и лесно да бъде прикрепена към дюзата. Просто натиснете дюзата EasyFix върху почистващата кърпа и тя е готова за използване. След почистване, микрофибърната кърпа може да се откачи от дюзата, без контакт с мръсотията. Просто стъпете върху етикета, прикрепен към плата и дръпнете дюзата нагоре.