Комплект микрофибърни кърпи за под EasyFix
Кърпата може да се смени, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия. Благодарение на системата с велкро, висококачествената кърпа от микрофибър EasyFix леснo и бързo, се прикрепя и сваля от дюзата.
Комплект микрофибърни кърпи EasyFix включва две абсорбиращи, износоустойчиви кърпи за под, изработени от висококачествен микрофибър. За отлично хигиенично почистване на твърди подове - дори ъглите и ръбовете се почистват без усилия. Благодарение на системата с велкро, микрофибърната кърпа може бързо и лесно да бъде прикрепена към дюзата. Просто натиснете дюзата EasyFix върху почистващата кърпа и тя е готова за използване. След почистване, микрофибърната кърпа може да се откачи от дюзата, без контакт с мръсотията. Просто стъпете върху етикета, прикрепен към плата и дръпнете дюзата нагоре.
Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
- Лесно е да прикрепите кърпата за почистване на под към дюзата, просто трябва да я натиснете
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,07
|Тегло с опаковката (кг)
|0,111
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки