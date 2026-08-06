Комплект микрофибърни кърпи за под EasyFix

Кърпата може да се смени, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия. Благодарение на системата с велкро, висококачествената кърпа от микрофибър EasyFix леснo и бързo, се прикрепя и сваля от дюзата.

Комплект микрофибърни кърпи EasyFix включва две абсорбиращи, износоустойчиви кърпи за под, изработени от висококачествен микрофибър. За отлично хигиенично почистване на твърди подове - дори ъглите и ръбовете се почистват без усилия. Благодарение на системата с велкро, микрофибърната кърпа може бързо и лесно да бъде прикрепена към дюзата. Просто натиснете дюзата EasyFix върху почистващата кърпа и тя е готова за използване. След почистване, микрофибърната кърпа може да се откачи от дюзата, без контакт с мръсотията. Просто стъпете върху етикета, прикрепен към плата и дръпнете дюзата нагоре.

Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
  • Лесно е да прикрепите кърпата за почистване на под към дюзата, просто трябва да я натиснете
  • Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
  • Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,07
Тегло с опаковката (кг) 0,111
Размери (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Плочки