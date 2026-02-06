Патронният филтър KFI 3310 ви позволява да почиствате без нужда от допълнителна смяна. Филтърът може лесно да се постави и отстрани чрез завъртане. Не са необходими допълнителни заключващи елементи. Подходящ за смукачките за мокро и сухо почистване на Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3 , MV 2 и MV 3, както и за Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002 перящи смукачки.