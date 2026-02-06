Патронен филтър KFI 3310
Патронният филтър дава възможност за почистване, без да се налага допълнителна смяна на филтъра. Подходящ за сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden и перящи смукачки.
Патронният филтър KFI 3310 ви позволява да почиствате без нужда от допълнителна смяна. Филтърът може лесно да се постави и отстрани чрез завъртане. Не са необходими допълнителни заключващи елементи. Подходящ за смукачките за мокро и сухо почистване на Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3 , MV 2 и MV 3, както и за Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002 перящи смукачки.
Характеристики и предимства
Патронен филтър
- Мокро и сухо смукачки, без да се налага смяна на филтъра.
- Лесно закрепване и отстраняване на филтъра чрез усукване, без да са необходими допълнителни заключващи елементи.
Подходящ за смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|кафяв
|Тегло (кг)
|0,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,182
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|122 x 122 x 115
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Фина мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Ефективно изсмукване на течности