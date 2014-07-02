Brosse haute pression WB 150
Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L’association de la haute pression et de l’action d’une brosse manuelle permet d’économiser de l’énergie, de l’eau et jusqu’à 30 % de temps.
La brosse haute pression WB 150 est parfaite pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates telles que les voitures, les motos, le verre, les vérandas, les portes de garage, les volets roulants, les stores, les meubles de jardin, les vélos, etc. Cette brosse innovante avec deux buses rotatives à jet plat allie puissance et nettoyage optimal. Le nouveau nettoyeur de surfaces avec brosse douce séduit par l’efficacité de son jet haute pression et de sa brosse manuelle. La Powerbuse permet d’économiser beaucoup d’énergie et d’eau, mais aussi de gagner jusqu’à 30 % de temps. Ainsi, le nettoyage rendu rapide, efficace et facile grâce à l’association de la haute pression et d’une brosse assure une propreté accrue dans la maison et le jardin. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Combinaison d'un jet à haute pression et d'une pression de brosse manuelle
Design compact
Buse rotative à jet plat
Aspiration de l'eau - Grâce à l'aspiration de l'eau, vous pouvez utiliser de l'eau des sources alternatives comme l'eau du robinet ou d'un seau.
Tête de brosse souple
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|392 x 222 x 211
Vidéos
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.59M *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 6.300
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Motos et scooters
- Portes de garage
- Jardin d'hiver
- Fenêtres et vitres
- Stores vénitiens/volets roulants
- Mobilehomes
- Jouet de jardin
Accessoires
Pièces de rechange Brosse haute pression WB 150
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.