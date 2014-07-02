WB 150 Powerbürste

WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.

Die WB 150 Powerbürst eignet sich ideal zum spritzfreien Reinigen von empfindlichen Flächen wie Fahrzeug- oder Motorradlacke, Glas, Wintergärten, Garagentore, Rollläden, Jalousien, Gartenmöbel, Fahrräder etc. Die innovative Waschbürste mit zwei rotierenden Flachstrahldüsen verbindet volle Power mit schonender Kraft. Denn der neue Flächenreiniger mit Soft-Waschbürste überzeugt durch seine effiziente Wirkweise aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck. Im Ergebnis bringt die Arbeit mit der Powerbürste eine deutliche Einsparung von Energie und Wasser - und zudem bis zu 30% Zeitersparnis. Die schnelle, effiziente und mühelose Reinigung durch Hochdruck in Verbindung mit einer Bürste sorgt so für noch mehr Sauberkeit in Haus und Garten. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck
  • 30 % Zeitersparnis bei der Reinigung sowie Energie- und Wasserersparnis.
Kompakte Form
  • Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher oder kleiner Flächen.
Rotierende Flachstrahldüse
  • Erhöhte Reinigungsleistung.
Schutzhaube
  • Spritzfreie Reinigung.
Weicher Bürstenkranz
  • Schonende und sanfte Reinigung empfindlicher Flächen.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 392 x 222 x 211

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Motorräder und -roller
  • Garagentore
  • Wintergärten
  • Fenster- und Glasflächen
  • Jalousien / Rollläden
  • Wohnmobile
  • Gartenspielzeug
Zubehör
WB 150 Powerbürste Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.