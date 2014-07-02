Lance coudée

La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d’accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.

La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d’accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
Lance coudée extra longue (env. 1 m)
  • Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Haute pression - jet plat
  • Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.5
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 930 x 43 x 116
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Les châssis de voitures
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Poubelles
  • Récupérateurs d'eau de pluie
  • Passages de roue
  • Fûts
  • Escaliers
Pièces de rechange Lance coudée

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.

Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.