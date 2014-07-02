Winkelstrahlrohr

Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie zum Beispiel Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Extra langes abgewinkeltes Strahlrohr (ca. 1 m)
  • Bequeme Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Hochdruck - Flachstrahl
  • Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 930 x 43 x 116

Anwendungsgebiete
  • Fahrzeugunterboden
  • Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
  • Mülltonnen
  • Regentonnen
  • Radkästen
  • Fässer
  • Treppen
Winkelstrahlrohr Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

