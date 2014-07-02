Rallonge de lance à 1 niveau

Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.

Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Lance avec extension 0,4m
  • Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
Design compact
  • Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
  • Facile à utiliser
Design compact
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 446 x 45 x 45
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
Pièces de rechange Rallonge de lance à 1 niveau

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.

Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.