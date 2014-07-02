Rallonge de lance à 1 niveau
Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.
Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Lance avec extension 0,4m
- Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
Design compact
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
- Facile à utiliser
Design compact
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|446 x 45 x 45
Vidéos
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M plus
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 6.300
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K 855 HS plus
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
Pièces de rechange Rallonge de lance à 1 niveau
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.