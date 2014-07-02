1-stufige Strahlrohrverlängerung

Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.

Merkmale und Vorteile
Verlängerung des Stahlrohres um 0,4 m
  • Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe)
Kompakte Form
  • Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.
  • Leichte Handhabung.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 446 x 45 x 45

Anwendungsgebiete
  • Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
