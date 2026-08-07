Bürste medium
Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.
Schnell und einfach direkt an eine wasserführende Teleskopstange oder Hochdrucklanze von Kärcher montiert, eignet sich die Bürste mit mittelharter Beborstung ideal zur effizienten Reinigung von Fassaden, Rollläden und auch Textilgeweben. Für die Anwendung mit Hochdruck ist eine 25°-Hochdruckdüse integriert, während eine Anwendung mit Reinwasser durch ein entsprechendes Düsenset ermöglicht wird. Damit der Anpressdruck stimmt, verfügt die Bürste zusätzlich über eine Stützbeborstung.
Merkmale und Vorteile
Einfach verständliche Farbcodierung
- Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger.
- Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser.
- Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.
Spezifikationen
Technische Daten
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussgewinde
|M 18
|Farbe
|Rot
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
Videos
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Teleskopstange TL 10 C
- Teleskopstange TL 10 H
- Teleskopstange TL 14 C
- Teleskopstange TL 7 F
- Teleskopstange TL 7 H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Fassaden mit Oberflächen aus Naturstein, Putz oder Holz
- Zur Reinigung von Rollläden und Jalousien
- Zur Reinigung von Gewebe und Membranfolien