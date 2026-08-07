Bürste medium

Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.

Schnell und einfach direkt an eine wasserführende Teleskopstange oder Hochdrucklanze von Kärcher montiert, eignet sich die Bürste mit mittelharter Beborstung ideal zur effizienten Reinigung von Fassaden, Rollläden und auch Textilgeweben. Für die Anwendung mit Hochdruck ist eine 25°-Hochdruckdüse integriert, während eine Anwendung mit Reinwasser durch ein entsprechendes Düsenset ermöglicht wird. Damit der Anpressdruck stimmt, verfügt die Bürste zusätzlich über eine Stützbeborstung.

Merkmale und Vorteile
Einfach verständliche Farbcodierung
  • Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger.
  • Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser.
  • Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.
Spezifikationen

Technische Daten

Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussgewinde M 18
Farbe Rot
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.3

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Zur Reinigung von Fassaden mit Oberflächen aus Naturstein, Putz oder Holz
  • Zur Reinigung von Rollläden und Jalousien
  • Zur Reinigung von Gewebe und Membranfolien
Zubehör