Bürste weich
Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.
Sensible Oberflächen wie Fenster oder Solaranlagen benötigen eine entsprechend sanfte Reinigungsmethode, um Beschädigungen auszuschließen. Die Bürste mit weicher und gespleißter Beborstung schützt das empfindliche Glas und reinigt dennoch besonders gründlich – wahlweise mit Reinwasser oder mit Hochdruck. Dazu ist sie einfach und schnell direkt an eine wasserführende Teleskopstange oder eine Hochdrucklanze von Kärcher montierbar. Ein Düsenset für Reinwasser bzw. eine Hochdruckdüse mit 25° gewährleisten beide Anwendungsmöglichkeiten.
Merkmale und Vorteile
Einfach verständliche Farbcodierung
- Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger.
- Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser.
- Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.
Spezifikationen
Technische Daten
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussgewinde
|M 18
|Farbe
|Blau
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
Videos
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Teleskopstange TL 10 C
- Teleskopstange TL 10 H
- Teleskopstange TL 14 C
- Teleskopstange TL 7 F
- Teleskopstange TL 7 H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Solaranlagen, Flächen aus (Plexi-)Glas und von Wintergärten
- Zur Reinigung empfindlicher Fassaden mit Glas-, PVC- oder Lackoberflächen