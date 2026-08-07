Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 30
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 8.9
Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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