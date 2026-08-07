Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression robuste avec double blindage acier, ANTI!Twist et raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 8, 30 m de longueur, pour une pression jusqu'à 400 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 400
Longueur (m) 30
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 8.9
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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