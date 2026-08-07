Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar
Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Merkmale und Vorteile
Besonders flexibler Hochdruckschlauch mit Gummi-Außendecke und Stahlgewebe
- Ideale Handhabung bei der Rohrreinigung, auch Engstellen können überwunden werden.
- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Druckbeständig bis 250 bar.
Anschluss: 1/8"
- Kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|250
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Länge (m)
|10
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.9
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Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar Ersatzteile
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Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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