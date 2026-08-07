Wasserfeinfilter universal, 25 μm

Wasser-Feinfilter, Maschenweite 25 μm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".

Der Wasser-Feinfilter hat eine Maschenweite von 25 μm und eignet sich für Temperaturen bis maximal 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Zur Montage am Geräteeingang. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".

Spezifikationen

Technische Daten

Wasseranschluss (Zoll) 3/4″ / 1″
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.5
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