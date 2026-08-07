Le filtre fin à eau possède un maillage de 25 μm et convient pour des températures jusqu'à 50 °C au maximum. Protège l'appareil des particules de saleté dans l'eau. Pour le montage à l'entrée de l'appareil. Quantité d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".