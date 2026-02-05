MJ 160 4-in-1 multi jet
MJ 160 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.
Das MJ 160 4-in-1 Multi Jet bietet 4 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: den Reinigungsmittelstrahl, den Hochdruckflachstrahl, die Rotordüse und den breiten Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen am Strahlrohr. Ein aufwendiger Strahlrohrwechsel ist damit nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig überzeugt das Multi Jet in der Handhabung und mit mehr Komfort bei der Anwendung, dank 25 Prozent weniger Gewicht, im Vergleich zum Kärcher Vorgänger MJ 3-in-1. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto.
Merkmale und Vorteile
Wahl des passenden Strahls durch Drehen am Strahlrohr
- Kein aufwendiger Strahlrohrwechsel.
Vier Strahlarten in einem Strahlrohr
- Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breiter Flachstrahl – für ein flexibles Arbeiten.
Mit Montagehilfe an der Sprühlanze
- Für eine korrekte Installation und Anwendung.
25 % Gewichtsreduktion*
- Mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klasse K 4 und K 5
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich. /
* Im Vergleich zum Gewicht des Kärcher Vorgängers MJ 3-in-1 Multi Jet.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Garten- und Steinmauern
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Zäune
- Fassaden kleinerer Häuser
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Flächen rund um Haus und Garten