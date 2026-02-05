Das ergonomische Design ermöglicht eine sanfte Reinigung textiler Oberflächen im Auto und Haushalt. Die beiden Fadenheber sorgen dafür, dass auch kleinste Schmutzpartikel zuverlässig eingesaugt werden. Die Düse kann als Zubehör mit allen Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugern und -Waschsaugern der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6 verwendet werden.