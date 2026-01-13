Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m
La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.
La Performance Premium 1/2" de la casa Kärcher no es una manguera de riego convencional. Fabricada en un innovador tejido con Kärcher Premium Anti-Torsion Technology, esta manguera ofrece un grado máximo de solidez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento. La manguera garantiza así un caudal permanente de agua para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano y grande. Asimismo, la capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Por este motivo, Kärcher ofrece 18 años de garantía. La manguera Performance Premium de 50 metros de longitud destaca también en cuestiones de salud y sostenibilidad, ya que no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo. Otras características del modelo Performance son una presión de estallido de 45 bares y una elevada resistencia térmica de entre −20 y +60 °C.
Características y ventajas
Premium Anti-Torsion Technology de Kärcher
- Flexible y resistente a torsiones: para un caudal óptimo de agua sin formación de bucles.
50 metros
- Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 45 bares
- Robustez garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Para permitir un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
18 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de la manguera (m)
|50
|Color
|gris
|Peso (kg)
|7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|390 x 390 x 170
Equipos compatibles
