Comparé au jet plat standard, l’eco!Booster se distingue par son rendement surfacique 50% plus élevé, offrant ainsi un gain de temps et des économies d'eau et d'énergie. C'est aussi une pénibilité réduite pour les professionnels. Unique sur le marché, l’eco!Booster convient parfaitement pour le nettoyage des matériaux sensibles comme le crépi, le bois ou les carrosseries. Son jet large et uniforme vient à bout des salissures, sans endommager le support. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude de Kärcher, l’eco!Booster avec une taille de buse 045 dispose d'une connexion rapide EASY!Lock. Idéal pour les professionnels du bâtiment, de l'agriculture, des collectivités et de l'automobile ou du transport. Utilisable avec une température de 85 °C max. et jusqu'à 300 bar de pression.