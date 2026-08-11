eco!Booster TR 045
Avec l'eco!Booster, vous nettoyez 50 % de surface en plus par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, pour un même temps de travail. Convient au nettoyage de toutes les surfaces, même sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).
Comparé au jet plat standard, l’eco!Booster se distingue par son rendement surfacique 50% plus élevé, offrant ainsi un gain de temps et des économies d'eau et d'énergie. C'est aussi une pénibilité réduite pour les professionnels. Unique sur le marché, l’eco!Booster convient parfaitement pour le nettoyage des matériaux sensibles comme le crépi, le bois ou les carrosseries. Son jet large et uniforme vient à bout des salissures, sans endommager le support. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude de Kärcher, l’eco!Booster avec une taille de buse 045 dispose d'une connexion rapide EASY!Lock. Idéal pour les professionnels du bâtiment, de l'agriculture, des collectivités et de l'automobile ou du transport. Utilisable avec une température de 85 °C max. et jusqu'à 300 bar de pression.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|45
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
¹⁾ Nettoyage de 50 % de surface en plus avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans les municipalités telles que le nettoyage des façades et du mobilier urbain.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
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