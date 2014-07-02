Βούρτσα ατμού τούρμπο
Η βούρτσα ατμού τούρμπο της Kärcher αφαιρεί τις ακαθαρσίες χωρίς μεγάλη προσπάθεια και επιτρέπει τον καθαρισμό στο μισό χρόνο.
Βούρτσα ατμού turbo για ξεκούραστο καθαρισμό στον μισό χρόνο. Χάρη στην ισχυρή καθαριστική δράση δεν χρειάζεται να τρίψετε. Η βούρτσα δονείται για να υποβοηθήσει τη δράση του ατμού για εύκολη αφαίρεση των ρύπων. Η βούρτσα ατμού turbo Kärcher καθαρίζει εσοχές, γωνίες και ακμές στον μισό χρόνο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα ταλάντωσης
- Αυξάνει την καθαριστική ισχύ του ατμού – 50 % πιο γρήγορος καθαρισμός
- Ξεκούραστος καθαρισμός χωρίς τρίψιμο, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως εσοχές, ακμές κ.λπ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 125 x 45
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Κάδοι απορριμμάτων
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Βρύσες
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα