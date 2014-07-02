Βούρτσα ατμού turbo για ξεκούραστο καθαρισμό στον μισό χρόνο. Χάρη στην ισχυρή καθαριστική δράση δεν χρειάζεται να τρίψετε. Η βούρτσα δονείται για να υποβοηθήσει τη δράση του ατμού για εύκολη αφαίρεση των ρύπων. Η βούρτσα ατμού turbo Kärcher καθαρίζει εσοχές, γωνίες και ακμές στον μισό χρόνο.