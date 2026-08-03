Η καινούρια κάνη κυπέλλου αφρού Basic 3 σχεδιάστηκε για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher με λειτουργία Servo Control και ρυθμό ροής 900 έως 2.500 νερού ανά ώρα και εντυπωσιάζει με τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά της. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται μαζί με το καθαριστικό αφρού RM 838 VehiclePro, η κατανάλωση χημικού προϊόντος καθαρισμού θα μειωθεί έως και 50% και η ποιότητα του αφρού είναι εντυπωσιακή. Το ανθεκτικό σώμα βάσης από ορείχαλκο και η χρήση άλλων υλικών υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής και η έξυπνη μέθοδος δοσολογίας τριών σταδίων μέσω μιας ενσωματωμένης πλάκας αποτρέπει αποτελεσματικά την ακούσια ρύθμιση. Το δοχείο χημικού προϊόντος έχει ειδικά χαρακτηριστικά: το σταθερό και εργονομικό σχήμα του προσφέρει μια επιπλέον επιλογή κρατήματος στον λαιμό, έχει μια μεγάλη οπή για ευκολότερη πλήρωση και σωλήνα πολλών στροφών για γρήγορη αντικατάσταση.