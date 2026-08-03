Μεγαλύτερη επιφάνεια στον ίδιο χρόνο – με τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα μπορείτε να καθαρίσετε γρηγορότερα μεγάλες επιφάνειες. Με τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα μπορείτε να απομακρύνετε τους επίμονους ρύπους από σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια στον ίδιο χρόνο σε σύγκριση με μικρότερες βούρτσες.