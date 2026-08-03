Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα
Χρησιμοποιήστε τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα για να καθαρίσετε μεγάλες επιφάνειες σε λιγότερο χρόνο.
Μεγαλύτερη επιφάνεια στον ίδιο χρόνο – με τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα μπορείτε να καθαρίσετε γρηγορότερα μεγάλες επιφάνειες. Με τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα μπορείτε να απομακρύνετε τους επίμονους ρύπους από σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια στον ίδιο χρόνο σε σύγκριση με μικρότερες βούρτσες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού
- Γρήγορος καθαρισμός μεγάλων επιφανειών.
Υψηλής ποιότητας υλικό των τριχών
- Με τη μεγάλη, ανθεκτική, στρογγυλή βούρτσα με μεγάλη διάρκεια ζωής αφαιρούνται εύκολα οι επίμονοι ρύποι.
Εύκολος καθαρισμός στρογγυλών επιφανειών χάρη στο εργονομικό σχήμα της βούρτσας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|50 x 50 x 48