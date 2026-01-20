Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt, 5l

Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για ολοκληρωμένο καθαρισμό οχημάτων. Φιλικό ως προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.