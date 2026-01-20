Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt, 5l

Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για ολοκληρωμένο καθαρισμό οχημάτων. Φιλικό ως προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 190 x 140 x 250
Προϊόν
  • Για τον πλήρη καθαρισμό των ευαίσθητων, βαμμένων και πλαστικών επιφανειών
  • Ιδιαίτερα αποτελεσματική καθαριστική δράση η οποία δεν προκαλεί φθορά στα υλικά
  • Ήπιο αλκαλικό καθαριστικό, το οποίο δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά
  • Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
  • Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
  • Χωρίς NTA
  • Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
Εξαρτήματα