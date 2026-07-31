Spazzola lavaggio rotante

La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).

La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).

Caratteristiche e vantaggi
Spazzola di lavaggio rotante alimentata ad acqua
  • Non è necessario alcun motore aggiuntivo per l'azionamento della spazzola.
  • Stile di costruzione compatto e leggero.
Setole di nylon
  • Le superfici sono protette.
Elevato potere pulente meccanico grazie alla rotazione
  • Eccellenti prestazioni di pulizia.
  • Minor tempo richiesto rispetto alle spazzole di lavaggio standard.
Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 500 - 1000
Materiale Nylon
Attacco filettato EASY!Lock
Peso (kg) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 300 x 200 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo