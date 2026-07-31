Spazzola lavaggio rotante
La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).
La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola di lavaggio rotante alimentata ad acqua
- Non è necessario alcun motore aggiuntivo per l'azionamento della spazzola.
- Stile di costruzione compatto e leggero.
Setole di nylon
- Le superfici sono protette.
Elevato potere pulente meccanico grazie alla rotazione
- Eccellenti prestazioni di pulizia.
- Minor tempo richiesto rispetto alle spazzole di lavaggio standard.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|500 - 1000
|Materiale
|Nylon
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 200 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus