Aanbouwset vuilopvanger

Emmer van verzinkt staal, voor het opvangen van grof vuil en het bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,7
Compatibele apparaten
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