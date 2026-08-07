Behangafstoomtool
Voor het eenvoudig verwijderen van vloerbedekking en lijmresten met stoom
De behangafstomer is ideaal voor de verwijdering van behang en lijmresten en maakt gebruik van de kracht van stoom. De stoomreiniger kan gebruikt worden om behangpapier en decoratie te verwijderen.
Kenmerken en voordelen
Toebehoren met stoomopening en krabber
- Verwijdert snel behangpapier en lijmresten
Wijde stoomdekking
- Verwijdert snel behangpapier van grote oppervlakken
Geen ontsnapping van de stoom
- Stoom dringt snel door het behang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|320 x 220 x 100
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Tapijten
- Hardnekkig vuil